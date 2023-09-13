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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ختام الدورة العاشرة من دورات الأكاديمية العسكرية بالنادي النهري للمحامين

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية

اختتمت النقابة العامة للمحامين، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التاسعة للمحامين والمحاميات، وأسرهم، وموضوعها الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، وذلك في النادي النهري للمحامين بالمعادي، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتسلم جميع الدارسين من المحامين وأسرهم الشهادات الصادرة، والمعتمدة من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وذلك بنجاح غير مسبوق.

يذكر أن الاستراتيجية التي طبقت لأول مرة في تفعيل بروتوكول التعاون بين نقابة المحامين وبين الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والمتمثلة في توسيع دائرة تلك الدورات، لتنتقل إلى النقابات الفرعية وعددها 37 نقابة فرعية، وستسهم هذه الدورات في إمداد المحامين والمحاميات بالقدرة على استيعابها وتحليلها ليكون كل منهم مؤهلا وقادرًا على أن يكون داعمًا باقتناع للدولة المصرية، ومتفهماً لما يدور حوله في العالم من أحداث قد تستعصي في فهمها وتحليلها على الكثيرين.

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