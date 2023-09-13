تم استضافة مجموعة من الأطفال في قصر ثقافة جمال عبد الناصر ببني مر، برئاسة أحمد حمزة، وتم تنظيم ورشة فنية خاصة بهم. قدمت الفنانة ولاء فرحات هذه الورشة، حيث شارك الأطفال في تنفيذ لوحات فنية وعمل بورتريه.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة في مصر، قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بتنظيم سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية في إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

تهدف هذه الأنشطة إلى تشجيع تفكير الأطفال الإبداعي وتطوير مواهبهم الفنية من خلال تعليمهم تقنيات الرسم والفنون التشكيلية. بجانب ذلك، تم توفير بيئة تفاعلية ومشاركة وتعاونية حيث يستطيع الأطفال التعبير عن أنفسهم بحرية وإبداع.

تم استقطاب الفنانة ولاء فرحات لقيادة الورشة بناءً على خبراتها ومهاراتها الفنية المميزة، وقد تمت إعداد برنامج متكامل لهذه الورشة لضمان توفير تجربة تعليمية وترفيهية ذات جودة عالية للأطفال المشاركين.

يعتبر هذا النشاط جزءًا من جهود السلطات المحلية والجهات الثقافية في مصر لتعزيز الثقافة والفن بين الأطفال وتوفير بيئة مناسبة لتنمية مواهبهم واكتشاف المواهب الفنية المحتملة لديهم. كما يعكس هذا النشاط الاهتمام الكبير بتشجيع الأطفال على المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية، وبالتالي تعزيز الهوية الثقافية والفنية للمجتمع في مصر.

من المتوقع أن تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنظيم سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية في جميع أنحاء مصر، بهدف توسيع دائرة الفائدة الثقافية والفنية وتشجيع المجتمع على التفاعل والاستفادة من هذه الأنشطة الملهمة والتربوية.

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط