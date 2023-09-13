أحمد صلاح يعلن اعتزاله دوليًا بعد تتويج مصر بأمم أفريقيا للطائرة

أعلن أحمد صلاح قائد منتخب مصر للكرة الطائرة اعتزاله اللعب دوليًا بعد نهاية مباراة مصر والجزائر اليوم والتي شهدت تتويج الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة للمرة التاسعة في تاريخه.

ونجح أحمد صلاح في تقديم مسيرة أسطورية رائعة بقميص منتخب مصر حيث شارك في تتويج الفراعنة بـ 7 نسخ من بطولة أمم أفريقيا من أصل 9 مرات حققها المنتخب المصري في تاريخه.

وشهدت لحظة إعلان اللاعب اعتزاله تفاعلا كبيرًا من الجمهور الحاضر في المباراة واللاعبين الذين حرصوا على الالتفاف حوله والاحتفال مهه مقدمين له التهنئة على إنجازه اليوم وختام مسيرته ببطولة مميزة.

مصر تتوج ببطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة 2023

توج منتخب مصر ببطولة أمم افريقيا للكرة الطائرة 2023 بعد الفوز على منتخب الجزائر في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط وحيد لمحاربو الصحراء.

ونجح منتخب مصر في حسم الشوط الأول لصالحه بعد الفوز بنتيجة 25 – 22، كما واصل الفراعنة التفوق وحسموا الشوط الثاني بنتيجة 25 – 18 على المنتخب الجزائري لتصبح النتيجة 2-0.

وفي الشوط الثالث تمكن منتخب محاربو الصحراء من العود للمباراة بعد حسمه بنتيجة 25 – 20، إلا أن الفراعنة تمكنوا من استعادة السيطرة وحسموا الشوط الرابع المثير بنتيجة 25 – 22.

وبهذا الانتصار يتوج منتخب مصر بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، ويستعد اللقب الغائب منذ عام 2015.