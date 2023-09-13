تنظيم سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية لدعم المرأة المصرية في إقليم وسط الصعيد الثقافي، تحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وبرئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل في الإقليم. وشهد قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان، ورشة تفصيل وخياطة تقدمها مصممة الأزياء نجلاء محمود.

تم في الورشة الاستماع إلى شرح مفصل من قبل نجلاء محمود حول بدايات التفصيل والخياطة، وكيفية قص الباترونات واستخدام الأدوات الخياطة المبدئية. وتضمن الشرح أيضًا أهمية الخياطة والأدوات المطلوبة لمزاولتها.

تفاعلت المشاركات في الورشة بشكل إيجابي، حيث تعلمن من الخبيرة نجلاء محمود عدة تقنيات في تفصيل الملابس والخياطة. تم توزيع ماكينات الخياطة للمشاركات لتطبيق التقنيات المتعلمة بأنفسهن.

وأعربت العديد من المشاركات عن سعادتهن وتقديرهن لهذه الورشة التي تساهم في تطوير مهاراتهن وزيادة فرصهن في سوق العمل. كما قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة الشهادات للمشاركات بهذه الورشة.

يأتي تنظيم هذه الأنشطة في إطار التوجيهات الرامية إلى دعم المرأة المصرية في جميع المجالات المختلفة. وتشكل هذه الفعاليات فرصة للنساء لتطوير مهاراتهن وتعزيز جاهزيتهن للدخول في سوق العمل.

تعمل الهيئة العامة لقصور الثقافة بجدية على تنظيم مثل هذه الأنشطة الثقافية والفنية في مناطق مختلفة من البلاد، بهدف تمكين المرأة المصرية ودعمها في تحقيق طموحاتها وتطورها الشخصي والمهني.

ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط

ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط

ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط

ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط

ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط

ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط

ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط