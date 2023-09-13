اقرأ غدًا.. رئيس الوفد يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا المصريين المتوفين في ليبيا

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "رئيس الوفد يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا المصريين المتوفين في ليبيا".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

السيسي يشهد اصطفافات معدات الدعم والإغاثة المقدمة للأشقاء في ليبيا

الرئيس يوجه القوات ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2901 قتيل و5520 مصابًا

ملك المغرب يزور المصابين ويتبرع بالدم لصالح الضحايا

د. وجدي زين الدين يكتب: عبدالسند يمامة والضمانات الانتخابية

تجهيز حاملة الطائرات "الميسترال" للعمل كمستشفى ميداني لعدم تحميل الأشقاء أية أعباء