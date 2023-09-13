بيت ثقافة منفلوط يناقش "إعصار في قلب زهرة"

تنظم هيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، بالتعاون مع فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، في بيت ثقافة منفلوط برئاسة الشاعر بهاء توفيق، الملتقى الثقافي الأدبي للاحتفاء بالمجموعة القصصية "إعصار في قلب زهرة" التي فازت بالنشر الإقليمي للكاتبة هناء أبو شنيف، في إطار حرصها على دعم الأدباء والشعراء في صعيد مصر.

سيحضر الملتقى الأديب الناقد الدكتور يحيى محمد القفاص والناقد جابر الزهيري والأديب الناقد شعبان المنفلوطي، وسيدير الملتقى الشاعر محمد أبو شناب، رئيس نادي الأدب.

وستتم مناقشة المجموعة القصصية "إعصار في قلب زهرة" التي حققت الفوز بالنشر الإقليمي للكاتبة هناء أبو شنيف، وسيتم استعراضها وتحليلها من قبل النقاد المذكورين. ستكون المناقشة فرصة للاستماع إلى آراء النقاد حول العمل وتبادل الأفكار والتحاور المثري حوله.

ويأتي إقامة هذا الملتقى ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقوم بها هيئة قصور الثقافة في وسط الصعيد الثقافي، بهدف دعم وتشجيع الأدباء والمبدعين في المنطقة وتعزيز النشاط الثقافي والأدبي.