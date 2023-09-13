زوج ندى الكامل يكشف فرق السن بينهما

كشف الفنان الشاب أحمد خالد، تفاصيل علاقة الحب التي جمعته بندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي، قائلًا:" فرق السن بيننا سنتين فقط، وهنعمل فرح عن قريب".

وقال أحمد خالد، أن زوجته ندى الكامل، لم توافق على زواجه بسبب تجربتها مع طليقها أحمد الفيشاوي، بل حبه الشديد لها جعلها توافق عليه.



وتابع أحمد خالد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، :"هي عارفه أنا شاريها والحياة معايا هتكون مختلفة وقولتلها الكلام ده قبل كده وفي تفاصيل خاصة بينا صعب حد يعرفها.. وأتقدمت لها بعد طلاقها من أحمد الفيشاوي بسنة".



وأشار أحمد خالد، إلى أنه سيقيم حفل زفاف خلال الفترة المقبلة بحضور عدد من المقربين والأصدقاء، وعن انتقاد البعض لهما بسبب فرق السن بينهما أوضح أن الفرق بينهما سنتين وليس 10 سنوات مثلما قال البعض.



يذكر أن برنامج "تفاصيل" يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



