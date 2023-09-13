عاجل
إعفاء أبناء المصريين العائدين من ليبيا من المصروفات الدراسية اقرأ غدًا.. رئيس الوفد يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا المصريين المتوفين في ليبيا اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة مُجددًا وسقوط وفيات ومُصابين
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة الخارجية تتابع جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار في ليبيا

مبنى وزارة الخارجية
مبنى وزارة الخارجية

تستمر وزارة الخارجية والقنصلية العامة بنغازي في متابعة جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار في ليبيا، حيث يتم التواصل والتنسيق على مدار الساعة مع الجهات المعنية بدولة ليبيا الشقيقة للوقوف على الأعداد النهائية للمصريين من ضحايا ومصابي الإعصار.

ضحايا الإعصار في ليبيا

txt

سفير مصر في الكونغو يحضر احتفالية تغيير العناصر المشاركة في البعثة الأممية

txt

الخارجية تتابع أوضاع المصريين في ليبيا في أعقاب الإعصار دانيال

في هذا الإطار، تنسق القنصلية المصرية في بنغازي مع السلطات الصحية والأمنية بمدينة درنة، والهلال الأحمر الليبي، بهدف حصر الأعداد الدقيقة للضحايا والمصابين المصريين، والعمل على انقاذ الناجين وايواءهم رغم الظروف الصعبة التي تحيط بعمليات الإنقاذ بسبب انهيار البينة التحتية.

 

وقد أسفرت الاتصالات عن التعرف على هوية 84 شخصاً من الضحايا المصريين وتم نقلهم جواً إلى أرض الوطن.

كما قامت القنصلية المصرية في بنغازي بتشكيل خلية أزمة فور وقوع الكارثة لمتابعة التداعيات بهدف تقديم الغوث العاجل للضحايا وأسرهم والدعم اللوجيستي، وخصصت الرقم التالي للتواصل مع القنصلية المصرية:

(00218916816025)

في ذات السياق، قامت وزارة الخارجية المصرية بتفعيل غرفة لإدارة الأزمة بالقطاع القنصلي لمتابعة الأوضاع على مدار الساعة، وخصصت رقم الهاتف التالي لاستقبال اتصالات أهالي الضحايا والمواطنين المصريين المتواجدين في دولة ليبيا لتقديم العون والدعم والإرشاد والإفادة بالمستجدات:

 ( 01283176894 )

هذا، وتنعي وزارة الخارجية ببالغ الحزن والآسى أبناء الوطن، وتتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا.

مواد متعلقة

سفير مصر في الكونغو يحضر احتفالية تغيير العناصر المشاركة في البعثة الأممية

الخميس 28 سبتمبر إجازة مدفوعة الأجر

حقيقة الرائحة الكريهة المنتشرة في الجو وارتباطها بالعاصفة “دانيال”

الخارجية تتابع أوضاع المصريين في ليبيا في أعقاب الإعصار دانيال

توقعات برفع البنك المركزي سعر الفائدة

وزير الخارجية يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية غينيا الاستوائية

أزهري عن الحج أون لاين: "لبيك اللهم لبيك لا تُقال على السرير"

معرض لوحات فنية لطلاب المدارس للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
الجريدة الورقية