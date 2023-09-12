سفير مصر في الكونغو يحضر احتفالية تغيير العناصر المشاركة في البعثة الأممية

شارك السفير هشام عبد السلام المقود، سفير مصر لدى الكونجو الديمقراطية، يوم 11 سبتمبر الجاري في الحفل الذي أقامته بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في جمهورية الكونجو الديمقراطية MONUSCO لتوزيع الأنواط والأوسمة؛ بمناسبة احلال وتغيير العناصر المصرية بكينشاسا المشاركة في قوام قوة البعثة الأممية.

جاء ذلك بحضور Mody BERETHE رئيس وحدات الشرطة بالبعثة الأممية في الكونجو ومديرة وحدة الإصلاح الشرطي بالبعثة وممثلة عن UNDP ومدير أمن العاصمة كينشاسا، بالإضافة إلى عدد من قيادات البعثة الأممية.

من جانبه، أثنى رئيس وحدات الشرطة بالبعثة الأممية على أداء الوحدتين المصريتين المشاركتين في قوام البعثة الأممية في جمهورية الكونجو الديمقراطية سواء في العاصمة كينشاسا أو في مدينة بوكافو بإقليم جنوب كيفو بشرق البلاد، وما تميزتا به من انضباط والتزام طوال فترة تواجدهما بالبلاد، وذلك في ضوء ما تقدمه مصر من دور إيجابي على المستوى الأممي منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن ولاسيما فيما يتعلق بمساهمتها في قوات حفظ السلام في مختلف الدول.