ماذا بعد؟!

الأربعاء 13/سبتمبر/2023 - 08:31 م 9/13/2023 8:31:52 PM

شهور قليلة تفصلنا عن بدء انطلاق المحفل الأوليمبى الذى يشارك فيه مختلف دول العالم، يتنافسون فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية فى دورة الألعاب الأوليمبية - باريس خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس لعام 2024.

بعد النجاح الكبير الذى استطاعت مصر من خلاله أن تسطر تاريخا من ذهب و غير مسبوق فى تاريخ مشاركتها بالدورات الأوليمبية، خاصة مع تحقيقها 6 ميداليات فى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠.

تنتظر مختلف الجماهير المصرية إنجازا جديدا للرياضة الأوليمبية الوطنية فى باريس 2024 يفوق الإنجاز المحقق فى سالفها بطوكيو 2020 وخاصة فى ظل تأكيدات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورؤساء وممثلى الاتحادات الرياضية بأن باريس ستكون إنجازا جديدا لمصر.

شهد ستاد القاهرة الدولى خلال الأيام السابقة استضافة الاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، استضافة البطولة الإفريقية المؤهلة لأوليمبياد باريس التى أقيمت خلال الفترة من ٣٠ أغسطس حتى ١ سبتمبر بمشاركة مصر وجنوب إفريقيا وأوغندا وجامبيا ومالى وبوركينا فاسو، والتى تعد استكمالا لقدرة مصر على استضافة مختلف البطولات العالمية والقارية الرياضية على أرضها وإبهار الجميع بحسن التنظيم والاستضافة وذلك فى ظل وجود بنية رياضية تحتية على أعلى مستوى تواكب المنشآت الإقليمية والدولية.

ظهور مميز وأداء مشرف للمنتخب الوطنى للخماسى الحديث فى البطولة الأفريقية والصعود إلى باريس 2024، وذلك عقب الخطط والبرامج الهادفة إلى زيادة نسبة الاحتكاك وتوفير المناخ الجيد للاستعداد النفسى والبدنى والفنى والطبى من قبل الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة. كل هذا جعل المنتخب الوطنى للعبة يتوج بلقب البطولة الإفريقية، وكذلك المنافسة العالمية فى ظل الإمكانيات الكبيرة.

توقعات ستؤكدها مرور عقارب الساعة وبدء المنافسات الأوليمبية فى لعبة الخماسى الحديث باريس 2024 تحقيق العديد من الميداليات، وبالحسابات الدقيقة سيتم تحقيق ميداليتين على مستوى الرجال، وميدالية واحدة فى منافسات السيدات.

«أحمد الجندى، محمد الجندى، إسلام حامد، أحمد أشرف، مهند شعبان، هايدى عادل، سلمى عبدالمقصود، أميرة قنديل، ملك إسماعيل، جنا عطية» ، نماذج مضيئة دائماً تشرف الرياضة المصرية بشكل عام ولعبة الخماسى الحديث بشكل خاص، وننتظر منهم المزيد من الإنجازات والميداليات فى مختلف المحافل الدولية والأوليمبية، وأخص بالذكر باريس 2024.