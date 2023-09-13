تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالإضافة إلى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ، تم الإعلان عن فوز قطاع تعليم المحافظة بثلاثة مراكز أولى في مسابقة ادم حنين للفن التشكيلي.

تحت عنوان "قريتي للرسم"، أقيمت المسابقة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة ادم حنين. وأشاد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد بجهود المشاركين في المسابقة. كما قدم التهنئة لإدارة الخارجة التعليمية وتوجيه عام التربية الفنية على التفوق والتميز في هذه المراكز.

وتم الإعلان عن النتائج على النحو التالي المركز الأول الطالبة أسماء هانى سيد من مدرسة 25 يناير بالخارجة (المرحلة الإعدادية) والمركز الأول مكرر: الطالبة رهف عمرو محمد من مدرسة الشهداء الإعدادية (المرحلة الإعدادية) والمركز الثاني مكرر: الطالبة هنا محمود حسين من مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة (المرحلة الثانوية).

تعتبر هذه النتائج إنجازًا فريدًا في تعليم المحافظة، حيث تم تصدرها للمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في هذه المسابقة الفنية الرائعة. يعكس هذا الفوز الجهود المستمرة التي تقوم بها إدارات التعليم والمدارس في تطوير القدرات الفنية للطلاب.

يذكر أن المسابقة أتاحت فرصة للطلاب للتعبير عن مهاراتهم ومواهبهم في الفن التشكيلي، والتفاعل مع تحفيزات وافتتاحات جديدة في هذا المجال. تعتبر هذه المسابقة فرصة قيمة لتشجيع الإبداع والابتكار في الطلاب وتعزيز القدرات الفنية لديهم.

يعكس نجاح قطاع تعليم المحافظة في هذه المسابقة التفاني والتحصيل العلمي المستمر للمدارس وأعضاء هيئة التدريس، ويعزز الثقة في جودة التعليم في المحافظة.

تعليم الوادى الجديد يحصد 3 مراكز اولى بمسابقة آدم حنين للفن التشكيلى

تعليم الوادى الجديد يحصد 3 مراكز اولى بمسابقة آدم حنين للفن التشكيلى