محافظ الوادي الجديد يقرر تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب المتقدمين للمدرسة الدولية الرسمية

تسعى محافظة الوادي الجديد إلى تخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور، وتوفير خدمة تعليمية مميزة لأكبر عدد من الطلاب. ومن هذا المنطلق، قرر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تخفيض رسوم المصروفات الدراسية للطلاب الراغبين في التقدم للمدرسة الدولية الرسمية بالوادي الجديد للعام الدراسي 2024/2023.

وتأتي هذه الخطوة بالدعم الكامل من المحافظة، وتشهد على حرصها على توفير التعليم للجميع، خاصةً بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية. حيث سيتم تطبيق التخفيض بنسبة 50% في حال كان الطلاب قد سددوا المصروفات كاملة، وبنسبة 25% في حال تم تقسيط المصروفات على أقساط خلال العام الدراسي.

يبدأ استقبال طلبات التقديم والاستفادة من التخفيض اعتبارًا من يوم 12 سبتمبر حتى 15 سبتمبر 2023. ولتسهيل هذه العملية، تم إنشاء رابط إلكتروني لتقديم الطلبات عبر الإنترنت، ويمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي

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من المتوقع أن يلقى هذا القرار استحسان العديد من الأهالي في الوادي الجديد، حيث سيتمكن العديد من الطلاب من الاستفادة من تخفيض رسوم المصروفات الدراسية، مما يحقق توفيرًا كبيرًا للعائلات ويسهم في توفير فرص تعليمية أفضل للأجيال القادمة.

هذا القرار يعكس رؤية المحافظة في الاهتمام بالتعليم ومنح فرص تعليمية متميزة للطلاب في المنطقة، ويمثل جهودًا حثيثة لمساعدة العائلات في تحقيق تطلعاتها التعليمية لأبنائها.

من الجدير بالذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار سلسلة من المبادرات والخطوات التي تقوم بها محافظة الوادي الجديد لتطوير وتحسين قطاع التعليم في المنطقة وضمان وصول الجميع إلى فرص تعليمية عالية الجودة