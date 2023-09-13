تم افتتاح المدرسة الرسمية الدولية (I.P.S) في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد في بداية العام الدراسي 2023/ 2024. قام اللواء دكتور محمد الزملوط, محافظ الوادي الجديد, بزيارة تفقّد لمقر المدرسة وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب.

حرص اللواء دكتور محمد الزملوط على مرافقة المهندس سيد عبدالعزيز, وكيل التربية والتعليم بالوادي الجديد, والمهندسة إيمان صبر, مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة, وفريق من التنفيذيين المعنيين في الزيارة.

وجّه المحافظ بسرعة انتهاء عملية فرش القاعات الدراسية وتأهيل الملعب ورصف أرض الفناء، حيث تم رش العشب وإجراء أعمال الزراعة بشكل منتظم، كما أصدر توجيهات بإنشاء لوحات جدارية تضفي جمالًا للمدرسة وتشجع الطلاب على التعلم.

بالإضافة إلى ذلك، وجه المحافظ بإقامة مطبات صناعية أمام المدرسة بهدف ضمان سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة.

تأتي هذه الخطوات في إطار التوسع في إنشاء المدارس الخاصة والدولية في محافظة الوادي الجديد، وذلك بهدف استثمار في الأجيال القادمة وتوفير خدمات تعليمية مميزة تلبي أحدث المعايير الدولية. يهدف هذا الاستثمار إلى تطوير قدرات الطلاب وتمكينهم من مواكبة التحولات العالمية في مجال التعليم.

باقتراب موعد افتتاح المدرسة الرسمية الدولية (I.P.S)، يتطلع الطلاب وأولياء أمورهم إلى بدء العام الدراسي الجديد والاستفادة من البيئة التعليمية الحديثة والمرافق المتطورة التي توفرها المدرسة. تعتبر هذه المدرسة إضافة مهمة إلى المجتمع التعليمي في محافظة الوادي الجديد وستسهم في تطوير مستقبل الأجيال القادمة.

محافظ الوادي الجديد يتفقّد استعدادات المدرسة الرسمية الدولية

محافظ الوادي الجديد يتفقّد استعدادات المدرسة الرسمية الدولية

محافظ الوادي الجديد يتفقّد استعدادات المدرسة الرسمية الدولية

محافظ الوادي الجديد يتفقّد استعدادات المدرسة الرسمية الدولية

محافظ الوادي الجديد يتفقّد استعدادات المدرسة الرسمية الدولية

محافظ الوادي الجديد يتفقّد استعدادات المدرسة الرسمية الدولية

محافظ الوادي الجديد يتفقّد استعدادات المدرسة الرسمية الدولية

محافظ الوادي الجديد يتفقّد استعدادات المدرسة الرسمية الدولية

محافظ الوادي الجديد يتفقّد استعدادات المدرسة الرسمية الدولية

محافظ الوادي الجديد يتفقّد استعدادات المدرسة الرسمية الدولية

محافظ الوادي الجديد يتفقّد استعدادات المدرسة الرسمية الدولية

محافظ الوادي الجديد يتفقّد استعدادات المدرسة الرسمية الدولية

محافظ الوادي الجديد يتفقّد استعدادات المدرسة الرسمية الدولية