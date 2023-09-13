تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، أكد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد عن إطلاق خطة جديدة لدعم طلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع.

في إطار هذه الخطة، شارك قطاع تعليم المحافظة ورشة عمل بعنوان "المبدع الصغير: حساب الأصابع"، حضرها مجموعة من معلمي الرياضيات من مدارس الأمل للصم وضعاف السمع في محافظات الجمهورية. تهدف هذه الورشة إلى تدريب المعلمين على إجراء العمليات الحسابية بلغة الإشارة، ومن ثم دعم ونقل هذه الخبرات لتحسين أداء الطلاب من ذوي الهمم في مدارس الأمل للصم وضعاف السمع.

وقد وجه وكيل التعليم بالوادى الجديد الشكر والتقدير لإدارة التربية الخاصة وتوجيه الرياضيات (لغات) بالمديرية على الجهود المبذولة في هذا البرنامج، والتي تهدف إلى الارتقاء بالعمل والنهوض به.

تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية إلى توفير فرص التعليم الجيد للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة الطلاب الصم وضعاف السمع. وتعكس هذه الورشة التزام وزارة التربية والتعليم بتعزيز قدرات المعلمين وتحسين التعليم والتعلم لهذه الفئة المهمة من الطلاب.

إن الحكومة المصرية بقيادة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبالتعاون مع المحافظة ومديرية التعليم، تعمل على توفير الموارد والدعم اللازمين للطلاب ذوي الهمم، بغية تمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة والاندماج الكامل في المجتمع.

تمنح مثل هذه المبادرات الطلاب فرصة لتطوير مهاراتهم ومواهبهم الرياضية، وتعزز الثقة في النفس وتعزيز الشعور بالانتماء والقبول. من المهم أن تكون هذه الفعاليات جزءًا من تجربة تعليمية شاملة تهتم بالطلاب بشكل كامل، بدعم من الحكومة والمجتمع.

من جانبه، أعرب الطلاب وأولياء الأمور عن فرحتهم وامتنانهم لهذه المبادرات التي تساهم في تعزيز حياة أبنائهم التعليمية والشخصية. وتأمل هذه الخطوات في أن تكون نقطة انطلاقة لمزيد من التعاون والتحسين في مجال التعليم لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.

تعليم الوادى الجديد يشارك ورشة عمل لغة الإشارة فى العمليات الحسابية

تعليم الوادى الجديد يشارك ورشة عمل لغة الإشارة فى العمليات الحسابية

تعليم الوادى الجديد يشارك ورشة عمل لغة الإشارة فى العمليات الحسابية

تعليم الوادى الجديد يشارك ورشة عمل لغة الإشارة فى العمليات الحسابية

تعليم الوادى الجديد يشارك ورشة عمل لغة الإشارة فى العمليات الحسابية