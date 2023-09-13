داخل لعب الأطفال.. تفاصيل ضبط شحنة مخدرات بمطار القاهرة

أحبطت أجهزة الأمن بميناء القاهرة الجوي محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت 6 ملايين جنيه، موجودة داخل طرد بريدى بداخله لعب أطفال.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوجود طرد بريدى "بداخله ملابس وألعاب أطفال" قادم على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى لصالح "شخص محدد"، وبداخله كمية من المواد المخدرة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرد المشار إليه ، وبالتفتيش عُثر بداخله على (كمية من مخدر "إم دى إم إيه" وزنت 3 كيلو جرام "مخفاة داخل جسم الطرد البريدى")، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (6,000,000 ستة مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة المختصة.

جاء ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء ، وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وفرض رقابة حاكمة على المنافذ الشرعية للبلاد للحيلولة دون قيام التشكيلات العصابية الدولية باستغلال تلك المنافذ فى جلب وتهريب وتصدير المواد المخدرة وتوجيه الضربات الاستباقية لهم.