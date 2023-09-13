وكالة الطاقة الدولية تتوقع عجزاً كبيراً في أسواق النفط بسبب تخفيضات "أوبك "

قالت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري، إن تمديد تخفيضات إمدادات النفط من جانب "أوبك+" حتى نهاية عام 2023 قد يؤدي إلى ظهور عجز كبير في السوق خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وكالة الطاقة الدولية

وأبقت وكالة الطاقة الدولية على تقديراتها لنمو الطلب في 2023 بواقع 2.2 مليون برميل يوميا، وعند مليون برميل يوميا في 2024 مع تبدد تأثير تعافي الصين وزيادة استخدام السيارات الكهربائية.

من جانب آخر، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن وقف تخفيضات "أوبك+" في مطلع العام المقبل سيحول العجز المتوقع في السوق خلال الربع الأخير من 2023 إلى فائض.

وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن مخزونات النفط العالمية انخفضت خلال أغسطس بواقع 76.3 مليون برميل إلى أدنى مستوى في 13 شهرا.

تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في 2023 و2024، عازية ذلك إلى مؤشرات على أن أداء الاقتصادات الكبرى أفضل من المتوقع على الرغم من عوامل سلبية مثل ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم.

صادرات النفط تسجل 17.1 مليار دولار في أغسطس بهذه الدولة

صادرات النفط

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن إيرادات تصدير النفط الروسية ارتفعت في أغسطس 2023 بمقدار 1.8 مليار دولار إلى 17.1 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار، وانخفاض حجم الإمدادات.

وجاء في تقرير الوكالة نشر اليوم الأربعاء، أن نمو الإيرادات سببه خفض صادرات النفط والمنتجات النفطية من روسيا في أغسطس بمقدار 150 ألف برميل يوميا، لتسجل إجمالا 7.2 مليون برميل يومياً.

وتراجع إمدادات النفط الروسية إلى الهند والصين في أغسطس إلى 3.9 مليون برميل يومياً، لكنها لا تزال تتجاوز 50% من إجمالي الصادرات وفق وكالة "تاس" الروسية.

وفي مطلع مارس، شرعت روسيا في خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً من متوسط معدلات فبراير، وتم تمديد هذا الخفض الطوعي عدة مرات، حتى يونيو، ثم حتى نهاية عام 2023، وبعد اجتماع منظمة "أوبك بلس" في فيينا في 4 يونيو، تم تمديد قرار خفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية عام 2024.

وتجدر الإشارة إلى أنه في أغسطس الماضي، بدأت روسيا في تخفيض إمدادات النفط إلى السوق العالمية بمقدار 500 ألف برميل يومياً، إضافةً إلى الالتزامات بخفض الإنتاج، وفي سبتمبر بدأ خفض الإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يومياً.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين، أن روسيا قررت أيضاً تمديد التخفيض الطوعي لإمدادات النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية عام 2023.