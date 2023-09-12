"أوبك" تبقي على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط

تمسكت منظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك ) اليوم الثلاثاء بتوقعاتها لنمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2023 و2024 وعزت ذلك لمؤشرات على أن الاقتصادات الكبرى تسجل أداء أفضل من المتوقع رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

منظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك )

وأضافت " أوبك " في تقريرها الشهري أنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 مقابل نمو بمقدار 2.44 مليون برميل يوميا في 2023. والتوقعان لم يتغيرا عن توقعات "أوبك" الصادرة الشهر الماضي.

وساعد رفع الصين للقيود المفروضة للحد من تفشي جائحة كوفيد-19 على زيادة الطلب على النفط في عام 2023. وأبقت "أوبك" على نظرة متفائلة نسبيا لعام 2024 إذ تتوقع نموا أقوى للطلب مقارنة بتوقعات جهات أخرى مثل تلك الخاصة بوكالة الطاقة الدولية.

وتمسكت " أوبك "، اليوم الثلاثاء، بتوقعاتها لنمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2023 و2024، وعزت ذلك لمؤشرات على أن الاقتصادات الكبرى تسجل أداء أفضل من المتوقع رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

كشف تقرير منظمة " أوبك " الشهري، أن إنتاج المنظمة من النفط ارتفع 113 ألف برميل يومياً في أغسطس ليسجل 27.45 مليون برميل يومياً مدفوعا بزيادات من إيران ونيجيريا، بحسب مصادر ثانوية.

إنتاج النفط في السعودية وروسيا

النفط

أظهر تقرير شهر سبتمبر الصادر عن " أوبك "، أن السعودية خفضت إنتاجها النفطي خلال أغسطس الماضي بمقدار 88 ألف برميل يومياً، وانخفض إنتاج البلاد الإجمالي إلى أقل من 9 ملايين برميل يومياً، وفقا لوكالة "تاس".

وأعلنت السعودية عن خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا عقب اجتماع أوبك+ في يونيو، وكان من المقرر أن يتم تنفيذ هذا الإجراء في شهر يوليو مع إمكانية تمديده، ثم مُدد التخفيض عدة مرات وسيظل ساري المفعول حتى نهاية العام الحالي.

وفي يوليو خفضت السعودية، إنتاجها بمقدار 968 ألف برميل يومياً، فيما بلغ الانخفاض في شهر يونيو 1.056 مليون برميل يومياً، وبذلك تكون السعودية قد أوفت بالكامل بالتزاماتها بخفض الإنتاج الطوعي.

وكان العديد من دول " أوبك+ " قد قررت في شهر مايو خفض إنتاج النفط بشكل طوعي بحجم إجمالي قدره 1.66 مليون برميل يومياً، وشكلت حصة السعودية من التخفيض نحو 500 ألف برميل يومياً.

وبحسب تقرير " أوبك "، فإن روسيا حافظت على إنتاجها من النفط، في يوليو الماضي، عند مستوى شهر يونيو أي 9.5 مليون برميل يوميا.

ووفقاً للتقرير، انخفض إنتاج الهيدروكربونات السائلة، في يوليو الماضي، بمقدار 30 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 10.8 مليون برميل يومياً.

كما رفعت " أوبك " توقعاتها لإنتاج الهيدروكربونات السائلة في روسيا لعام 2023 بمقدار 70 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 10.5 مليون برميل، وهو ما يعني انخفاضاً بـ600 ألف برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي، وليس بمقدار 650 ألف برميل كما كان متوقعا قبل شهر.