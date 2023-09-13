الفتح السعودي ينهي تعاقده مع بيتروس ماتيوس

أنهى لافريق الاول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي علاقته مع اللاعب البرازيلي بيتروس ماتيوس نجم وسط الفريق، قبل استكمال مواجهات الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الفتح يعلن رحيل بيتروس ماتيوس

وأنهى الفتح علاقته باللاعب البرازيلي بعد عام ونصف من التوقيع الرسمي مع الفتحاوي، وقبل موسم من انتهاء تعاقد اللاعب الرسمي مع نادي الفتح.

ووجه نادي الفتح الشكر للاعب البرازيلي بيتروس ماتيوس صاحب الـ 34 عام عل الفترة التي قضاها اللاعب مع الفريق، وكتب النادي من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "وانتهت قصة الأسد وداعًا بيتروس".

وكان اللاعب بيتروس ماتيوس قد انتقل لنادي الفتح في يناير 2022 بعد نهاية مشواره مع نادي النصر، وجدد النادي عقده لمدة موسماً إضافياً ينتهي 2024، وشارك اللاعب في 35 مباراة تمكن خلالها من تسجيل هدفاً واحداً، وساهم في 3 أخرى.

شكرًا بيتروس 💙

شكرًا ياوحـــش 🫶🏻 pic.twitter.com/5dayCVahhA — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) September 13, 2023

ونشر نادي الفتح السعودي من خلال حسابة الرسمي فيديو للاعب يوجه له الشكر فيه، وكتب الفريق شكرًا بيتروس شكرًا يا وحش"، والتي كانت على مقطع فيديو شهد عدد من لاعبي الفريق اللذين تحدثوا عن مواقفه معهم، مع أبرز الذكريات التي جمعتهما معًا.