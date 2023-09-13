عاجل.. الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربة جوية على طرطوس

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانًا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفًا بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس بدولة سوريا.

عدوان جوي من قبل الاحتلال الإسرائيلي على سوريا:

وجراء هذه العملية والعدوان، استشهد عسكريان وأصيب 6 آخرين جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض النقاط فى محيط طرطوس السورية، بحسب وكالة الأنباء السورية.

وذكر مصدر عسكرى فى تصريح لسانا أنه “في تمام الساعة 17:22 من بعد ظهر اليوم تم تنفيذ الهجوم العدوان الجوي الإسرائيلي، وأدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.