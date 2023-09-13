الأرصاد: انتهاء تأثير العاصفة دانيال على مصر غدا

قالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، إن العاصفة دانيال ستنتهي تأثيرها على مصر غدا، مشيرة إلى حدوث استقرار في الأحوال الجوية على معظم المحافظات واختفاء الأمطار.

العاصفة دانيال

وأوضحت الدكتورة منار غانم أن العاصفة دانيال ضربت الأراضي المصرية، ثم بدأت تتحول إلى منخفض جوي وتفقد قوتها، وبدأ المنخفض منذ أول أمس في التأثير على المناطق الحدودية في أقصى غرب البلاد بمحافظة مطروح مع أمطار متفاوتة الشدة ونشاط الرياح مثير بالرمال والأتربة.

وأضافت أنه مع حركة المنخفض الجوي من الغرب إلى الشرق، بدأت تقلبات الحالة الجوية تؤثر علينا أمس على معظم محافظات شمال البلاد، من خلال سقوط أمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة والخفيفة على معظم محافظات شمال البلاد، لافتة إلى بقاء فرص سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض الأماكن بالسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وخليج السويس، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق، التي تعد غير مؤثرة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار درجات الحرارة في الانخفاض، فيما تكون هناك فرص لسقوط الأمطار على القاهرة، موضحة أن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، لتكون الأجواء على القاهرة الكبرى حارة، فيما تكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 20%.

وكشفت الأرصاد بأن الطقس يكون حارا خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، فيما يسود طقس معتدل رطب ليلًا على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء