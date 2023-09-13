استغلي فوائد الكمون لإنقاص الوزن بهذه الطرق السحرية

يعد الكمون من النباتات العشبية التي تحتوي بذورها على مادة الكومينول، ويستخدم الكمون في الكثير من الوصفات المنزلية كنوع من أنواع التوابل التي تضيف نكهة مميزة لمختلف الأطعمه، إلا أن يستخدمه البعض لخسارة الوزن.

يحارب الكمون مشاكل الالتهاب والغازات، مما يؤدي في النهاية إلى امتصاص أفضل وتناول طعام أكثر إرضاءً، كما يحتوي على المغنيسيوم والصوديوم اللذين يحفزان المعدة ويقللان الالتهاب وخاصة عند تناوله بالماء الساخن، وفيما يلي نقدم لك طرق استخدام الكمون لإنقاص الوزن بوصفات سهلة وبسيطة.

طرق استخدام الكمون لإنقاص الوزن:

-مشروب الكمون.

نقع ملعقتين من الكمون في الماء لمدة ليلة كاملة ثم اغليه في الصباح، وإضافة نصف ليمونة عليه بعد تصفيته ،ثم تناوله على معدة فارغة صباح كل يوم.

-الكمون والزبادي.

مزج ملعقة من مسحوق الكمون مع 5أكواب من الزبادي وتناوله بشكل يومي.

-مشروب الكمون بالعسل.

كما يمكن إذابة ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون في الماء وتناوله يومياً،مع إضافه ملعقة من العسل عليه.