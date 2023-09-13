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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضربته بالخرطوم.. ننشر أقوال الأب المتهم يإنهاء حياة نجله فى حلوان

بوابة الوفد الإلكترونية

تباشر نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع عامل متهم بتعذيب نجله بالضرب بالخرطوم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

واستمعت النيابة لأقوال المتهم وقال خلال التحقيقات: "ابني عاصم عمره 10 أعوام وكل يوم يخرج للعب واللهو في الشارع دون إخبار أحد مستغلًا خروجه للعمل وانشغال والدته في أعمال البيت ولم يكتفِ بذلك فلا يمر يوم إلا ويتسبب في مشاجرات ومشاحنات مع الأطفال ويتعدى عليهم بالضرب ويمارس ضدهم البلطجة مستغلًا ضخامة جسمه.


وتابع المتهم أنه كل يوم بعودته للمنزل يجد جيرانه يشتكوا منه ومن أفعاله المخجلة وسوء تربيته وفي أخر مرة وجدت أحد الجيران تعدى عليه بالضرب لكثرة الشكوى منه دون جدوى فقرر تأديبه وهذا ما جعله يخرج للتشاجر مع الجيران وتبادلا السباب والشتائم معًا.

أكد أنه عقب عودته للبيت تعدى على نجله بالضرب بخرطوم قديم في المنزل وعندما أصيب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، قرر نقله للمستشفى العام لإسعافه خوفًا من إصابته أي مكروه ولكنه توفى.


ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع قسم شرطة حلوان القبض على عامل متهم بقتل ابنه في المنطقة حلوان، بعد حفلة تعذيب بضربه بالخرطوم حتى الموت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من قسم شرطة حلوان يفيد بورود بلاغ من مستشفى حلوان العام بوصول طفل مقيم بدائرة القسم، متوفي نتيجة تعرضه للتعذيب.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين العثور على جثة طفل يدعى «عاصم» عمره 10 سنوات، وبه آثار ضربات تعذيب بالخرطوم وتم التحفظ عليه في ثلاجة المستشفى، ثم نقله إلى مشرحة زنيهم تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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