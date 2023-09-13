تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وبحضور حنان مجدى، نائب المحافظ، أقيمت ورشة عمل لمجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين بإدارة باريس التعليمية.

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، على أهمية مواصلة فعاليات البرامج التدريبية للعاملين في مجال التعليم بالمحافظة. وتم تنفيذ هذه الورشة بالتنسيق والتعاون مع توجيه عام التربية الاجتماعية.

تضمنت الورشة العديد من المحاور المهمة، منها تفعيل أدوار ومسئوليات الأخصائي الاجتماعى بالمدرسة، والتخطيط الجيد للأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي، فضلا عن برامج الاتحادات الطلابية والحالات الفردية.

تعد الأخصائيين الاجتماعيين جزءًا هامًا من فريق التربية والتعليم، حيث يلعبون دورًا حاسمًا في دعم الطلاب وتحسين بيئة تعليمية صحية ومثلى. وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتنفيذ مهامهم بشكل أكثر فعالية وتحقيق أهداف التعليم الاجتماعي.

وتعد إدارة باريس التعليمية ملتقى للعديد من الأخصائيين الاجتماعيين المتخصصين، حيث يتم استعراض أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والمعرفة. وتسعى هذه الورشة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المدارس والأخصائيين الاجتماعيين، لضمان تقديم الدعم اللازم للطلاب وتحقيق نجاحهم.

وفى نهاية الورشة، أعرب المشاركون عن ارتياحهم للفرصة التى تمنحهم الورشة لتحسين مهاراتهم وتطوير أدائهم المهني. وشددوا على ضرورة تنظيم المزيد من الفعاليات والبرامج التدريبية المشابهة في المستقبل. يذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير القطاع التعليمي في مصر وتحسين جودة التعليم.

تعليم الوادي الجديد يقيم برنامح تدريبى لتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين بباريس

تعليم الوادي الجديد يقيم برنامح تدريبى لتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين بباريس

تعليم الوادي الجديد يقيم برنامح تدريبى لتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين بباريس