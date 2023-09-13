الشرقية: معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان علي الأسر الأولي بالرعاية

نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، معرض جديد لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان في الشرقية، وذلك لدعم 300 مستفيد بقرى عزبة نظري ومندلية الكبيرة ومندلية الصغيرة وحوض نجيح بمركز ههيا، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى .

قال المحاسب عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، "نسعى لإدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، حيث تم تنظيم المعرض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة المنتشرة بارجاء المحافظة .



وأكد سيد شوربجي، مدير مكتب الاورمان بالشرقية، انه تنفيذًا لتعليمات اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، تم تنظيم المعرض اليوم بقاعة نظرى بدءً من الساعة 10 صباحأ الى الساعة الثانية ظهرًا، مؤكدًا ان اختيار الاسر تم وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.



واوضح: أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الشرقية تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة .



يذكر أن تنظيم الأورمان لمعارض الملابس يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة الشرقية من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا .