تجديد حبس زوج المطربة بوسي 45 يومًا.. اعرف الحكاية

مددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس هشام ربيع زوج المطربة بوسي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامه بسرقة 22 إيصال أمانة و14 شيكًا بنكيًا، بقيمة 8 ملايين جنيه، طليق المطربة وليد عاشور المنتج الفني.

كان قد تقدم المحامي أحمد يوسف، وكيل وليد عاشور وشهرته “فطين”، طليق المطربة بوسي، ببلاغ حمل رقم لسنة 2023 يفيد تضرره من هشام ربيع، زوج المطربة وصاحب محلات حلاقة، وذلك لتحريض المتهمين :(رمضان قطب محمد، وشهرته “كفتة الفوال”، 50 سنة، عاطل، "هلالي"، "ميدو")، باستيلائهم على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة، بإجمالي 8 ملايين جنيه.

وتبين أن الشيكات المسروقة محررة بمعرفة ياسمين محمد شعبان وشهرتها "بوسي"، زوجة المشكو في حقه الأول، موضحًا أنه في أثناء حضوره رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام هشام ربيع بإيداع مبلغ 8 ملايين جنيه في حساب موكله "فطين"، بالبنك الأهلي فرع "إيزي سبورت" الهضبة الوسطى، أعطاهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء منه على الأوراق كرهًا عنه مستخدمين سلاحًا أبيض "مطواة" وفروا هاربين.