عاجل
قنبلة نووية مائية تحول مدن بليبيا إلى مقابر للسكان.. فيديو روسيا تُعلن تدمير 3 زوارق أوكرانية مُسيّرة في البحر الأسود
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المبعوث الأممي للسودان يترك منصبه بعد ضغوط من الحكومة

المبعوث الأممي للسودان
المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس

استقال المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتس، من منصبه، الأربعاء، بعد أن صنفته الحكومة السودانية شخصا غير مرغوب فيه.

جاءت استقالة بيرتس بعد أشهر من التوترات بينه وبين الحكومة السودانية، بسبب انتقاداته للانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر 2021.

في خطاب أمام مجلس الأمن الدولي، حذر بيرتس من أن النزاع المتواصل بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان ينذر بالتحول إلى حرب أهلية.

من جانبه، اتهم قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، بيرتس بأنه "مارس التضليل" في تقاريره، وقال إنه "لولا إشارات تشجيع من جانب عدة أطراف بينها بيرتس ما كان لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أن يتمرد".

وعُيّن بيرتس ممثلاً خاصاً للسودان ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS) في يناير 2021.

وحمل إلى هذا المنصب أكثر من 25 عاماً من الخبرة في الأوساط الأكاديمية والبحثية والعلاقات الدولية والدبلوماسية، بما في ذلك مع الأمم المتحدة.

مواد متعلقة

مشروع هارب.. حقيقته وقدرته على توليد زلازل صناعية مدمرة

اليوم العالمي للقانون.. لوضع قواعد السلم والحرب

زلزال عنيف وتسونامي.. العالم الهولندي يحذر ويحدد البلاد

السماء تلمع بمشاهد فلكية رائعة نهاية الأسبوع.. تابعوها

وزير الري يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر

نقابة المحامين: النائب العام يقرر الإفراج عن الزميل أسامة إبراهيم المحامي بأسوان

وزير الري يتابع موقف العاصفة "دانيال" وتأثيرها على مطروح

المحامين تعقد جلسة لفتح المظاريف الفنية للشركات المتقدمة لتوريد مستلزمات النقابة
الجريدة الورقية