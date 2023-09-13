المبعوث الأممي للسودان يترك منصبه بعد ضغوط من الحكومة

استقال المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتس، من منصبه، الأربعاء، بعد أن صنفته الحكومة السودانية شخصا غير مرغوب فيه.

جاءت استقالة بيرتس بعد أشهر من التوترات بينه وبين الحكومة السودانية، بسبب انتقاداته للانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر 2021.

في خطاب أمام مجلس الأمن الدولي، حذر بيرتس من أن النزاع المتواصل بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان ينذر بالتحول إلى حرب أهلية.

من جانبه، اتهم قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، بيرتس بأنه "مارس التضليل" في تقاريره، وقال إنه "لولا إشارات تشجيع من جانب عدة أطراف بينها بيرتس ما كان لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أن يتمرد".

وعُيّن بيرتس ممثلاً خاصاً للسودان ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS) في يناير 2021.

وحمل إلى هذا المنصب أكثر من 25 عاماً من الخبرة في الأوساط الأكاديمية والبحثية والعلاقات الدولية والدبلوماسية، بما في ذلك مع الأمم المتحدة.