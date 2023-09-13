إيلديفونس ليما.. نهاية أطول مسيرة دولية في الملاعب بعد 4 عقود

اعتزل إيلديفونس ليما صاحب أطول مسيرة دولية في ملاعب كرة القدم، وأعلن نم منتخب أندورا أمس الثلاثاء نهاية مسيرته في الملاعب بعدما شارك 23 دقيقة من مواجهة منتخب بلاده أمام سويسرا والتي خسرها المنتخب بثلاثية.

اعتزال إيلديفونس ليما صاحب أطول مسيرة دولية في الملاعب

انتهت رحلة إيلديفونس ليما مع منتخب أندورا بعد 4 عقود شارك فيها اللاعب وخلال 26 عاما كان ممثلًا فيها لمنتخب اندورا ولعب خلالها من لعب 137 مباراة.

كانت آخر مباريات إيلديفونس ليما مع منتخب اندورا مساء أمس الثلاثاء أمام نظيره المنتخب السويسري والتي انتهت بخسارة رفاق إيلديفونس بثلاثية نظيفه، وخرج ليما من المباراة بعدما شارك في 23 دقيقة ونزل بدلًا منه ريكاردو فرنانديز في تصفيات بطولة أوروبا 2024.

عن عمر 43 عاما أصبح ليما أيضا أكبر لاعب كرة قدم سنا يشارك في مباراة بتصفيات بطولة أوروبا بمشاركته أمام سويسرا، وكانت بدايته عن عمر 17 عاما في مواجهة إستونيا والتي خسرها منتخب أندورا بـ 1-4 في عام 1997، حيث ثاني المواجهات الدولية الثانية لمنتخب لبلاده.

إيلديفونس ليما يدخل موسوعة جينيس

سجل إيلديفونس ليما خلال مسيرته مع منتخب اندورا 11 هدفا وارتدى شارة قيادة المنتخب الوطني، وكان قد دخل موسوعة إيلديفونس ليما للأرقام القياسية كصاحب أطول مسيرة لعب دولية للاعب كرة قدم.

ونشر الاتحاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تهانينا للاعب أندورا إيلديفونس ليما على رحلته المذهلة.. أطول مسيرة مع منتخب وطني على الإطلاق".