طقوس الشامان لتحييد نيمار| فيديو

خارج الاستاد الوطني في العاصمة ليما، تجمع مجموعة من الكهنة البيروفيين يرتدون أزياء تقليدية وعباءات ملونة، رقصوا وغنوا وأقموا طقوسا سعيا منهم لتحييد لاعبي الــ"سيلساو" وتحديدا النجم نيمار.

طقوس الشامان

عند مواجهة البرازيل منتخب بلادهم، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026 ، تسمى هذه المجموعة "الشامان" ، ودعت الإلة تايتا إنتي "الأب الشمس" ، إلى مساعدتهم ضد البرازيل.

وتقول سيدة من "الشامان": وضعنا دبابيس على دمية الفودو هذه وقمنا بربطها بسيوفنا من أجل تحييد لعب نيمار، هذه المجموعة من الكهنة، تؤمن بالتواصل مع الأرواح، وتعيش في الغابات والجبال والمناطق الساحلية.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.