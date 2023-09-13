مسلسل حدث بالفعل .. جرائم حقيقية مُرتكبة بدوافع نفسية

تصدر اسم مسلسل حدث بالفعل، محركات موقع البحث العالمي جوجل، إضافة إلى عدد من منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بالتزامن مع عرض أولى حلقات حكاية “تحت الحزام”، والتي عرضت عبر إحدى المنصات الرقمية الشهيرة.

ويعد مسلسل حدث بالفعل، أجدد الأعمال الدرامية المصرية، والذي تدور أحداثه في إطار الجريمة والتشويق، ويضم مجموعة قصص منفصلة عن جرائم ارتكبها أشخاص بدافع نفسي.

حدث بالفعل

ويزيد من اهتمام الجماهير بمشاهدة مسلسل حدث بالفعل أن الأحداث الواردة فيه مشتقة من قضايا حقيقية لمجرمين تم ضبطهم بعد ارتكابهم جرائم بشعة.

يضم مسلسل حدث بالفعل عدة حكايات، كل حكاية تحمل قصة مختلفة والتي جاء أبرزها “تحت الحزام”، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، خالد أنور وسلمى أبو ضيف.

مسلسل حدث بالفعل حكاية "تحت الحزام"

انطلق عرض حكاية “تحت الحزام” من مسلسل حدث بالفعل، بطولة غادة عبدالرازق وخالد أنور وسلمى أبو ضيف، اليوم 13 سبتمبر.

حدث بالفعل

مسلسل حدث بالفعل حكاية (تحت الحزام) يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، وأبرزهم غادة عبد الرازق وخالد أنور وسلمى أبو ضيف، ومن تأليف فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي.

تدور أحداث حكاية تحت الحزام، في إطار 3 حلقات، وهي ضمن سلسلة حكايات مسلسل حدث بالفعل، ويشارك في بطولة الحكاية، إلى جانب غادة عبد الرازق، كل من: سلمى أبو ضيف، خالد أنور، وغيرهم، والعمل من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.

حدث بالفعل

أبطال حكايات مسلسل حدث بالفعل

ويشارك في بطولة مسلسل حدث بالفعل، مجموعة من ألمع نجوم الدراما، وعلى رأسهم غادة عبدالرازق وماجد المصري وبسمة وكريم فهمي ومحمود عبدالمغني وشيرين رضا ودينا الشربيني.

آخر أعمال غادة عبدالرازق

من جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق، مسلسل تلت التلاتة، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2023، وتكون من 15 حلقة، وضم عدد من الفنانين، أبرزهم الفنانة مي سليم، صلاح عبد الله، محمد القس، ليلى أحمد زاهر، كريم سرور، مصطفى درويش، وغيرهم، والعمل من إخراج حسن صالح.

ودارت أحداث مسلسل تلت التلاتة، في إطار تشويق وغموض، حول الشقيقات الثلاثة التوأم، فريال وفرح وفريدة، وتموت إحداهن، لتبدأ لعبة الشخصية المتسلطة بهن، وتقرر أن تنتقم من قاتل شقيقتها، في إطار الغموض.