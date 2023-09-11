انطلاق عرض حكاية تحت الحزام من مسلسل "حدث بالفعل"

ينطلق عرض حكاية تحت الحزام من مسلسل "حدث بالفعل"، بطولة غادة عبدالرازق وخالد أنور وسلمى أبو ضيف، وذلك يوم 13 سبتمبر الجاري.

مسلسل حدث بالفعل حكاية (تحت الحزام) يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، وأبرزهم غادة عبد الرازق وخالد أنور وسلمى أبو ضيف، ومن تأليف فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي.

تدور أحداث حكاية تحت الحزام، في إطار 3 حلقات، وهي ضمن سلسلة حكايات مسلسل حدث بالفعل، ويشارك في بطولة الحكاية، إلى جانب غادة عبد الرازق، كل من: سلمى أبو ضيف، خالد أنور، وغيرهم، والعمل من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.

حدث بالفعل

آخر أعمال غادة عبدالرازق

من جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق، مسلسل تلت التلاتة، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2023، وتكون من 15 حلقة، وضم عدد من الفنانين، أبرزهم الفنانة مي سليم، صلاح عبد الله، محمد القس، ليلى أحمد زاهر، كريم سرور، مصطفى درويش، وغيرهم، والعمل من إخراج حسن صالح.

ودارت أحداث مسلسل تلت التلاتة، في إطار تشويق وغموض، حول الشقيقات الثلاثة التوأم، فريال وفرح وفريدة، وتموت إحداهن، لتبدأ لعبة الشخصية المتسلطة بهن، وتقرر أن تنتقم من قاتل شقيقتها، في إطار الغموض.