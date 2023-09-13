قرار صادم من يوفنتوس ضد بوجبا بسبب المنشطات

اتخذت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس قرارًا صادمًا ضد النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط البيانكونيري، والذي ياتي بسبب أزمة المنشطات التي تعرض لها اللاعب خلال الفترة الماضية.

كان بول بوجبا قد خضع لتحليل منشطات خلال الشهر الماضي عقب مواجهة يوفنتوس أمام نادي أودينيزي، وجاءت النتيجة إيجابية، وتقرر إيقاف اللاعب عدة أيام بشكل مؤقت لحين إجراء تحليل مضاد وإثبات سلبية الكشف الطبي.

قرارات يوفنتوس ضد بوجبا بسبب المنشطات

وقرر نادي يوفنتوس إيقاف اللاعب الفرنسي بول بوجبا، وغيابة عن تدريبات الفريق الجماعية، كما أنه لن يحصل على رابته حتى توضيح موقفه من تلك الأزمة التي يعاني منها مؤخرًا.

إذا أثبتت الفحوصات التي خضع لها بوجبا أنها إيجابية فإن عقد اللاعب مع البيانكونيري سيكون منتهي وسيكون قرار النادي بإنهاء التعاقد بين الطرفين حتى يتمكن النادي من توفير 30 مليون يورو.

يلوم نادي يوفنتوس اللاعب بول بوجبا بسبب حصوله على فيتامينات خلال فترة تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي أوصى بها أصدقائه الذين يعملون في مجال الطب.