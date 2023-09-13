انطلاق قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة لمحافظة شمال سيناء

سيرت جامعة الأزهر قافلة طبية وتنموية شاملة إلى محافظة شمال سيناء اليوم الأربعاء وعلى مدار ثلاثة أيام؛ صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرًا إلى أن القافلة تسير برعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبالتعاون مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأوضح صديق أن القافلة التي تنظمها لجنة خدمة المجتمع تتضمن إجراءات الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان، وندوات توعوية، وإجراء اختبارات محو الأمية، إضافة إلى توزيع المساعدات على أهالي محافظة شمال سيناء.

يأتي ذلك، انطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على دعم جهود الدولة المصرية وجميع المبادرات الرئاسية.