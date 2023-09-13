تأجيل انطلاق سباق المغرب الدولي للدراجات

اعلن الاتحاد المغربي للدراجات تاجيل سباق المغرب الدولي الذي كان من المقرر اقامته غدا الخميس بسبب الظروف الطارئة التي مرت بها البلاد خلال الايام القليله الماضية.

ولما يكشف الاتحاد المغربي عن الموعد المتوقعه لاقامه فعاليات السباق في دورته ال 33 والتي تتم بشكل دوري تحت رعايه الاتحاد الدولي لركوب الدراجات.

تلقي مساعدات..

كانت دوله المغرب قد تعرضت مساء يوم الجمعه الماضي الى هزه ارضيه عنيفه راح ضحيتها عده قرابة ال 2000 حاله وفاة بالاضافة الى اصابات خطرة.

وأعلنت عدد من المؤسسات الرياضية العالميه تضامنها الكامل مع دوله المغرب وشعبها وعلى راسهم برشلونه الاسباني الذي اعلن دعمه الكامل وتقديم مساعدات ماليه الى الجهات المعنيه عن معالجه الضحايا واثار الزلزال بدوله المغرب كما اعلن نادي ريال مدريد الاسباني ايضا تدعونه الكامل مع الشعب المغربي معربا عن خالص تعذيب لضحايا الحادث الاليم.

كما أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعوديه مساء يوم السبت الماضي اتخاذه قرارا بتحويل فندقه الشخصي المملوك له في المغرب الى ملجأ لاستقبال الضحايا والحالات الطارئة معربا عن خالص امانيه للشعب المغربي بزوال اثار تلك الكارثة.