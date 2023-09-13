مقابر جماعية لضحايا إعصار دانيال في ليبيا| فيديو

رائحة الموت تفوح في أنحاء درنة الليبية، المدينة الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، اختفت بعض أحيائها السكنية تمامًا، بعد أن ضربها إعصار دانيال المدمر.

إعصار دانيال في ليبيا

وانشغل الناجون من الموت في جمع الجثث من الشوارع، بعضها قذفتها أمواج البحر المتوسط، فيما نشغل آخرين في دفن ضحاياهم، فهناك عائلات بأكملها استخرجت من تحت الأنقاض، ولم يبق لهم سوى المقابر الجماعية، لمواراتهم الثرى.

يقول مصطفى سالم، ناجٍ ليبي من إعصار دانيال: جميع أفراد أسرتنا يعيشون بجانب بعضهم البعض، فقدنا 30 شخصًا حتى الآن و30 فردًا من نفس العائلة، لم نعثر على أحد.

أحياء مدينة درنة الليبية كانت تعج بالحياة والمارة، تحولت لركام من المنازل، وغيرت السيول المدمرة ملامح مناطق كثيرة، بدت مفجعة لمن بقوا على قيد الحياة.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.