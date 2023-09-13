منتخب مصر لتنس الطاولة سيدات يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا

تأهل منتخب مصر لتنس الطاولة سيدات إلي نهائي بطولة أفريقيا المقامة بتونس ضمن منافسات الفرق سيدات بعد الفوز علي تونس بنتيجة 3-0 .

قائمة منتخب مصر لتنس الطاولة سيدات ببطولة أفريقيا

ويمثل منتخب مصرلتنس الطاولة سيدات في البطولة كل من : دينا مشرف وهنا جودة ويسرا حلمي ومريم الهضيبي ومروة الهضيبي.

وتعتبر منافسات بطولة إفريقيا للكبار لتنس الطاولة مؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويمثل منتخب مصر الرجال كل من عمر عصر ومحمد البيلي ويوسف عبدالعزيز وخالد عصر وأحمد صالح أما منتخب السيدات فيمثله كل من دينا مشرف وهنا جودة ويسرا حلمي ومريم الهضيبي ومروة الهضيبي.

يذكر أن عمر عصر لاعب النادي الأهلي قد أكد أنه اقترب من الانتقال إلى نادي اتحاد جدة بعد وصول المفاوضات لمراحل متقدمة.