اتحاد الكرة يعلن نتائج قرعة مجموعة القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن نتائج قرعة مجموعة القاهرة و القناة بدوري القسم الثاني .

المجموعة الثانية هي التي تضم فرق القاهرة ومنطقة خط القناة وتنقسم إلى مجموعتين فرعيتين.

وجاءت الجولة الأولي كالتالي:-

مركز شباب العريش × جنوب سيناء.

الشمس × العبور.

المريخ × النصر.

منتخب السويس × المستقبل سبورت.

نجمة سيناء باي.

بينما جاءت قرعة المجموعة الأخرى كالتالي:

إيسترن كومباني × كهرباء الإسماعيلية.

الإنتاج الحربي × مصر للتأمين.

اتحاد الشرطة × تيم.

بورفؤاد × بورتو السويس.

ألو إيجبت × باي.

وينقسم دوري القسم الثاني ب إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تعرف بدوري المحترفين مكونة من ٢٠ فريقا وتقام من مرحلتين.

المرحلة الأولى من دور أول ثم المرحلة الثانية تنقسم الأندية فيها إلى 10 أندية للصعود و10 أندية أخرى للهبوط، بينما تنقسم المجموعة الثانية إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة تنقسم إلى أ و ب