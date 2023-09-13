غدًا.. استكمال الدوري السعودي بمواجهتين في الجولة السادسة

تستكمل منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024 بمواجهتين ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي ستكون على مدار ثلاثة أيام.

يشهد يوم الخميس مواجهتين في استكمال مباريات الدوري السعودي بعد توقف 12 يوم لخوض المنتخب السعودي معسكرًا في مدينة نيوكسال بانجلترا، ولعب خلاله مواجهتين أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية.

مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي

ومن مباريات الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين مواجهة الاتحاد ضد الاخدود ولقاء الوحدة أمام ضمك.

يحل الاتحاد ضيفًا على منافسه فريق الأخدود على ملعب ستاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في مدنة نجران، والتي تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وعن ثاني المباريات في اليوم الأول من الجولة السادسة لدوري روشن ستجمع بين فريقي الوحدة وضمك على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، والمقرر لها الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة.

تختتم مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي يوم السبت المقبل بلقاء الأهلي ضد التعاون على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل.