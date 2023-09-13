رئيس مدينة قوص يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

ناقش الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز خلال الاجتماع التنفيذي الذي عقد بقاعة اجتماعات المجلس صباح اليوم، استعدادات إدارة قوص التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك في حضور الدكتور طارق نور الدين مدير عام إدارة قوص التعليمية وعدد من القيادات التنفيذية بالمدينة .

ووجه رئيس المركز، القائمين على المنظومة بمراجعة موقف المدارس من ناحية اعمال الصيانة ورفع كفاءتها استعدادا لاستقبال الطلاب، وكذلك الاهتمام بمستوي النظافة داخل حرم المدارس ومحيطها الخارجي، ورفع اي اشغالات او تراكمات مجاورة لاسوار المدارس بصورة فورية، بالإضافة الي منع تواجد الباعة الجائلين من أمام المدارس لضمان سلامة التلاميذ من الأغذية غير الصالحة.

وأكد رئيس المركز، على رؤساء القري بضرورة تمهيد وتسوية الطرق المؤدية إلى المدارس لضمان وصول الطلبة والمدرسين اليها في المواعيد المقررة، وكذا ضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لتنظيم معارض لبيع الملابس والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين.