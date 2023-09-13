كارفاخال يتوعد الصحافة الإسبانية بسبب الشائعات

توعد داني كارفاخال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الصحف الإسبانية وذلك بعد حملة التس شنتها عليه في الفترة اللأخيره بسبب قضية قبلة رئيس الاتحاد الإسباني روبياليس.

كارفاخال يتوعد صحافة إسبانيا

وقال كارفاخال في تغريده له عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: " جميع المعلومات التي وردت في الصحافة خلال الأيام الماضية كاذبة تمامًا".

وأضاف كارفاخال: "هناك حملة ضدي منذ تورطي في بعض المشاكل مع الأحزاب السياسية، وأجد من المؤسف للغاية أن يكون لوسائل الإعلام الحق في استخدام ذلك ضدي والتحدث عن جريمة تخص الاعتداء الجنسي".

وأتم كارفاخال: "الكتابة عن تلك الأشياء بدون دليل وبدون عقاب تمنح مصداقية مزيفة لأطراف ثالثة، تستهدف تلطيخ اسمي وشرفي وسأتخذ بالفعل كل الإجراءات القانونية ضدهم".

يذكر أن بدأت الأزمة بين الطرفين عندما تحدث كارفاخال عن قضية رئيس الاتحاد الإسباني السابق، لويس روبياليس، بعد تصرفاته المسيئة في نهائي كأس العالم للسيدات.

وقال كارفاخال في بداية الأزمة إنه يتضامن مع لاعبات منتخب إسبانيا، ولكن جيني هيرموسو (المعتدي عليها من روبياليس) لم تتقدم بأي دعوى حتى تم التحقيق معها.