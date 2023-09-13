استمرار حالة الطوارئ بجنوب سيناء تزامنا مع العاصفة" دانيال"

تسود محافظة جنوب سيناء، أجواء غائمة نظرا لوجود رمال خفيفة في الهواء، مع ارتفاع في درجات الحرارة نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة التي بلغت 50%.

وتشهد المحافظة انخفاض في درجات الحرارة على المناطق الساحلية نتيجة لنشاط الرياح الذي تجاوزت الـ 24 كيلو متر في الساعة.

وأعلن مركز العمليات وإدارة الأزمات على استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية، لمجابهة حالة عدم الاستقرار في الطقس، مؤكدا أن الرياح المثيرة للرمال لم تؤثر على حركة المرور بالطرق الدولية، وكافة الموانئ البحرية والمطارات تعمل بشكل طبيعي.

وأكد مركز العمليات أنه جرى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق الدولية، وتفعيل الرادارات للحد من السرعة، واتخاذ رؤساء المدن كافة التدابير الخاصة لمواجهة أي طوارئ.

وتباينت درجات الحرارة بمدن محافظة جنوب سيناء، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة رأس سدر 36 درجة والصغرى 27 درجة، وبلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 35 درجة والصغرى 26 درجة، والعظمى بمدينة طابا 36 درجة والصغرى 25 درجة، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معدل في درجات الحرارة لكونها أعلى قمة جبلية في مصر، وبلغت درجة الحرارة العظمى بها 31، والصغرى 14، بينما سجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل في درجات الحارة، فبلغت درجة الحرارة العظمى بها 37 والصغرى 30.