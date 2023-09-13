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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تفاصيل مواجهتي نيجيريا ومالي لـ السعودية في أكتوبر المقبل

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمنافسات كأس الأمم الاَسيوية، والتي ستنطلق خلال العام المقبل 2024.

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وكان الأخضر السعودي قد خسر بالأمس من نظيره الكوري الجنوبي بهدف نظيف، في المباراة الودية.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن لعب وديتين أمام كل من نيجيريا ومالي، في الثالث عشر والسابع عشر من شهر أكتوبر المقبل.

ونجح اتحاد الكرة السعودي في ترتيب معسكرًا في البرتغالي، من أجل الاستعداد للفترة المقبلة.

وكان المنتخب السعودي قد لعب مباراتين أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية في المعسكر الماضي بمدينة نيوكاسل بـ انجلترا، حيث خسر أمام كوستاريكا بثلاثية نظيفة، بينما تعرض للهزيمة أمام كوريا بهدف نظيف.

وكان اتحاد الكرة السعودي قد أعلن عن تولي المدرب الإيطالي روبرت مانشيني قيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وتنتاب الجمهور السعودي حالة من القلق بعد النتائج السلبية للأخضر خلال الفترة الماضية، حيث خاض 6 مواجهات لم يستطع تحقيق أي فوز خلالهم.

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