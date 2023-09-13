ثنائي دفاع اتحاد العاصمة مهدد بالغياب أمام الأهلي

يخوض الفريق الاول لكره القدم بالنادي الأهلي في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء اولى تدريباته بمدينة الطائف السعودية استعدادا لملاقاة اتحاد العاصمة الجزائري الجمعه المقبل على لقب كاس السوبر الافريقي.



ويخوض الاهلي المباراة بصفته بطلا لدوري ابطال افريقيا بينما يلعب الفريق الجزائري المباراه باعتباره الفريق المتوج بكاس الكونفدراليه الافريقية.

ووصل الساعات الماضية الفريق الجزائري مدينة الطائف وخاض أمس الثلاثاء تدريباته على ملعب الملك فهد بالمملكة.

كان الجهاز الطبي للفريق الجزائري قد اعلن الساعات الماضيه عن تعرض الثنائي مصطفى بوشينة وبوزيان من دفاع الفريق لاصابه عضليه خلال الفتره الاخيره دون الافصاح عن فرص لحاقهما بلقاء الجمعه المقبل.

ومن المتوقع ان يخوض الاهلي اللقاء بتشكيل يضم كلا من



حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بالمملكة العربية السعودية؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ويقوم الجهاز الفني بشرح العديد من الأمور الفنية قبل خوض المران الأول في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

ووضع الجهاز الفني برنامجا بدنيا وفنيا خاصا بالمباراة التي تمثل أهمية كبيرة في بداية المنافسة على البطولات بالموسم الجديد.

وكانت بعثة الفريق برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، قد وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مطار الطائف، وكان في استقبالها عدد من مشجعي النادي بالسعودية