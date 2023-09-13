المنتخب السعودي يعلن عن وديتي مالي ونيجيريا بالبرتغال

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن خوض المنتخب السعودي مبارتين وديتين أمام مالي ونيجيريا خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 2023.

وديتي المنتخب السعودي أمام مالي و نيجيريا

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان له :"يقيم المنتخب السعودي معسكرا إعداديا في البرتغال خلال فترة التوقف الدولي بشهر أكتوبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادا لمنافسات كأس آسيا 2023".

وأضاف: "من المقرر أن يخوض الأخضر خلال معسكره مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب نيجيريا يوم 13 أكتوبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب مالي يوم 17 من الشهر نفسه".

يذكر أن خسر المنتخب السعودي المباراة الثانية على التوالي تحت قيادة مدربه الجديد، الإيطالي روبرتو مانشيني.

و فاز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره منتخب السعودية بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك بمدينة نيوكاسل الإنجليزية.

وتولى مانشيني تدريب المنتخب السعودي في عقد يمتد حتى 2027 خلفا للفرنسي هيرفي رينار.

يذكر أن ماشيني سيبدأ مشواره الرسمي مع الأخضر السعودي بلقاء الأردن في عمان ضمن الدور الثاني من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم 21 نوفمبر المقبل.