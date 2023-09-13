الشرقية: إفتتاح 6 مشروعات خدمية وتنموية بمركز أولاد صقر

بتكلفة 26 مليون و700 ألف جنيه..

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من تنفيذ افتتاح 6 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 26 مليون و 700 الف جنيه بمركز أولاد صقر بقطاعات "الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة - الطرق" جاهزين للإفتتاح ضمن 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء" بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الشباب والرياضة تم الإنتهاء من إنشاء مبنى وملعب وسور بمركز شباب الأمير بتكلفة 5 مليون جنيه.

وفي قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من أعمال انشاء مدرسة قليني بتكلفة 7 مليون جنيه، ومدرسة عبد العزيز الطبيلي بتكلفة 4 مليون جنيه، ومدرسة أم سعدون العايدي بتكلفة 4 مليون جنيه، ومدرسة مجمع المرحوم عوض شريبة بتكلفة 4 مليون جنيه.

وفى قطاع الطرق تم الانتهاء من أعمال تجميل مركز ومدينة أولاد صقر والحملة الميكانيكية بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيها.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعلن الإنتهاء من تنفيذ 29 مشروع بقطاع الشباب والرياضة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 83 مليون و200 ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بالشباب من خلال إكتشاف مواهبهم وتنميتها والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وهي كالتالي:

· إنشاء ملعب قانوني لكرة القدم بمركز شباب بني عامر بتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه.

· إحلال وتجديد ملعب كرة قدم خماسي بمركز شباب بني عامر بتكلفة مليون جنيه.

· إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز شباب أم الزين بتكلفة مليون و300 ألف جنيه.

· إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز شباب الطيبة بتكلفة مليون و300 ألف جنيه.

· إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز شباب الغار بتكلفة 500 ألف جنيه.

· إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز شباب الزنكلون بتكلفة 400 ألف جنيه.

· إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز شباب الزقازيق بحري بتكلفة 4 مليون و600 ألف جنيه.

· إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز شباب المسلمية بتكلفة 500 ألف جنيه.

· إنشاء محال تجارية وحمام سباحة بمركز شباب أبو حماد بتكلفة 20 مليون جنيه.

· إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز شباب منيا القمح بتكلفة مليون جنيه.

· إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز الشباب الإبراهيمية بتكلفة مليون جنيه.

· إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز شباب الخضارية بتكلفة 800 ألف جنيه.

· إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز شباب السدس بتكلفة مليون جنيه.

· اقامة العاب ترفيهيه ومطعم وقاعة احتفالات وكافيتريا بمركز شباب الحسينية بتكلفة 2 مليون و900 ألف جنيه.

· إنشاء 3 ملاعب كرة قدم خماسي وكافتيريا ومطعم بمركز الشباب الصالحية بتكلفة 3 مليون جنيه.

· إنشاء ملعب كرة قدم خماسي بمركز شباب القصبي غرب بتكلفة مليون و500 ألف جنيه.

· إنشاء ملعب كرة قدم خماسي بمركز شباب المطاوعة بتكلفة مليون و200 ألف جنيه.

· إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز الشباب العلاقمة بتكلفة مليون جنيه.

· إنشاء ملعب كرة قدم قانوني مركز شباب صبيح بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه.

· إنشاء ملعب كرة قدم خماسي بمركز شباب ابو متنا بتكلفة مليون و800 ألف جنيه.

· إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز شباب جميزه بني عمرو بتكلفة 4 مليون جنيه.

· إنشاء مبنى اداري بمركز شباب الصانية بتكلفة مليون و400 ألف جنيه.

· إنشاء حمام سباحة بمركز شباب ديرب نجم بتكلفة 8 مليون جنيه.

· إنشاء حمام سباحة بنادي ديرب نجم الرياضي بتكلفة 4 مليون جنيه.

· إنشاء مبنى وملعب وسور بمركز شباب البوهة المحطة بتكلفة 4 مليون و600 ألف جنيه.

· إنشاء مبنى اداري بمركز شباب الرباعي بتكلفة 2 مليون جنيه.

· إنشاء مبنى وملعب وسور بمركز شباب الامير بأولاد صقر بتكلفة 5 مليون جنيه.

· إحلال وتجديد ملعب كرة القدم بمركز شباب الشوبكي بأبو كبير بتكلفة مليون و700 ألف جنيه.

· إنشاء مبنى اداري بمركز شباب منية المكرم بفاقوس بتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية، أن هناك تعاون دائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة للإرتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية باعتبارها متنفس هام للشباب لتفريع طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية ، لافتًا إلى أن المحافظة جاده في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.

كما أعلن محافظ الشرقية قد الإنتهاء من تنفيذ 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء" بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه، لافتاً إلى انه من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.