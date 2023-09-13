الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

كيم جونج أون يتعهد بالتعاون مع بوتين لحماية العدالة الدولية

كيم جونج أون وبوتين
كيم جونج أون وبوتين

أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، عن استعداده لبناء علاقات مستقرة وموجهة نحو المستقبل مع روسيا لتشجيع ظهور دول قوية ولحماية العدالة الدولية.

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وقال كيم جونج أون -خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا اليوم الأربعاء- "سأعمل مع الرئيس الروسي لبناء علاقات مستقرة وموجهة نحو المستقبل بين كوريا وروسيا وتمتد إلى المستقبل، وعلى أساسها سيتم تشجيع بناء دول قوية في كلا البلدين وفرض العدالة الدولية الحقيقية"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية. 

توفير بيئة مستقرة للتنمية

كما أكد الزعيم الكوري الشمالي ثقته في أن "الجيش الروسي والشعب الروسي سينتصران على عصابة الشر التي يواجهونها والتي لديها أوهام توسعية، وسينتصران في النضال لتوفير بيئة مستقرة للتنمية".

وقال الزعيم الكوري الشمالي "إنني على قناعة تامة بأن الجيش والشعب الروسي الذي ورث إرث تقليد النصر، سيظهر بثقة فضائل الشرف على جبهتين: العملية العسكرية الخاصة وبناء دولة قوية".

يُشار إلى أن الزعيم الكوري الشمالي يزور روسيا تلبية لدعوة من الرئيس الروسي، وتتمتع زيارته بمكانة زيارة رسمية وهي إحدى أعلى الفئات في ممارسة البروتوكول، وكان كيم قد زار روسيا في أبريل 2019 لإجراء محادثات مع بوتين في فلاديفوستوك وكان اجتماعهما الأول.

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