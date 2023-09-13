الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.. موعد مباراة السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة

يتقابل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بنظيره اتحاد العاصمة الجزائري بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، فى المباراة التى تجمع الفريقين لحسم لقب السوبر الإفريقي.

موعد المباراة

وتنطلق مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري مساء يوم الجمعة القادم بمدينة الطائف، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة

وتذاع مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الإفريقي، عبر قناة beIN Sports HD 6، فيما يعلق صوتيا على المباراة عصام الشوالي.