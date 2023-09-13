الكرملين: التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية ليس موجهًا ضد دولة ثالثة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن "التعاون بين موسكو وبيونج يانج يأتي لصالح شعبي البلدين وليس موجها ضد أي جهة أخرى.

تعزيز وتعميق الشراكة والتعاون بين البلدين

وثمن بيسكوف ـ حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء ـ المباحثات الروسية الكورية الشمالية حول سبل تعزيز وتعميق الشراكة والتعاون بين البلدين.

يأتي هذا عقب ساعات من انتهاء القمة الثنائية التي عقدت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون في قاعدة فوستوتشني الفضائية في أقصى شرق روسيا.

وقال الرئيس الروسي خلال هذه القمة الثنائية: "إنها تأتي في وقت متميز لأنها تتزامن مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.