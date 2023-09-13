الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الكرملين: التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية ليس موجهًا ضد دولة ثالثة

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن "التعاون بين موسكو وبيونج يانج يأتي لصالح شعبي البلدين وليس موجها ضد أي جهة أخرى.

txt

بيسكوف: لا نرى تشابها بين هجوم المسيرات على موسكو وأحداث 11 سبتمبر في نيويورك

txt

بيسكوف : روسيا مستعدة لتزويد الدول المحتاجة بالحبوب مجانا

 تعزيز وتعميق الشراكة والتعاون بين البلدين

وثمن بيسكوف ـ حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء ـ المباحثات الروسية  الكورية الشمالية حول سبل تعزيز وتعميق الشراكة والتعاون بين البلدين.

يأتي هذا عقب ساعات من انتهاء القمة الثنائية التي عقدت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون في قاعدة فوستوتشني الفضائية في أقصى شرق روسيا.

وقال الرئيس الروسي خلال هذه القمة الثنائية: "إنها تأتي في وقت متميز لأنها تتزامن مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

مواد متعلقة

بيسكوف: الوضع في النيجر مقلق ويحث على تسوية الوضع بشكل فوري

بيسكوف يؤكد وجود خلافات مع تركيا في وجهات النظر دون ذكر أسبابها

بيسكوف: علاقاتنا مع تركيا لن تتأثر بعودة قادة كتيبة أزوف إلى أوكرانيا

بيسكوف: محاولات نفي أمريكا وأوكرانيا لاستهداف الكرملين سخيفة
الجريدة الورقية