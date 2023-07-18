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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بيسكوف : روسيا مستعدة لتزويد الدول المحتاجة بالحبوب مجانا

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، استعداد روسيا لتزويد "الدول المحتاجة" بالحبوب مجانا، وذلك بعد إنهاء موسكو لمشاركتها في اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود.

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وقال بيسكوف - في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية" - إن "روسيا تتمسك بموقفها في هذا الصدد، ونتواصل بشكل مستمر مع شركائنا الأفارقة، وستتم مناقشة إمدادات الحبوب من روسيا إلى إفريقيا في القمة الروسية الإفريقية المقررة في أواخر يوليو الجاري".


وأضاف أن "ما حدث مع صفقة الحبوب ليس ذنب السيد (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) جوتيريش أو الأمم المتحدة، فنحن نقدر عاليا دور السيد جوتيريش في إبرام هذه الاتفاقيات ونقدر عالياً جهوده في محاولة إقناع الدول الأوروبية بالوفاء بالالتزامات، التي تعهدت بها.. للأسف، لم تلتزم الدول الأوروبية".


وأعلن بيسكوف، أمس الاثنين، انتهاء اتفاقية الحبوب في 17 يوليو الجاري، ولكن روسيا ستعود على الفور إلى تطبيق الاتفاقية بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.


وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا أبلغت، أمس الاثنين، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة برفضها تمديد اتفاقية الحبوب.


وتشمل مبادرة البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود عبر ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. ويتم تنسيق حركة السفن من قبل مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية لدوله وليس إلى الدول المحتاجة في إفريقيا.

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