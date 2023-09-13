هندسة قناة السويس تنظم دورة للطلاب"تقييم الأثر البيئي"

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على ضرورة التواصل مع الخريجين ومتابعتهم من خلال الكليات، ووحدات متابعة الخريجين بها، وذلك من أجل استمرار تقديم الدعم اللازم لهم، والبرامج التدريبية اللازمة لرفع مهاراتهم، وتأهيلهم لسوق العمل وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم.

في هذا الإطار- ينظم مركز خدمة المجتمع بكلية الهندسة دورة تدريبية عن كيفية تقييم الأثر البيئي، بإشراف عام الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، والدكتورة عبير الشهاوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مي شمس مدير المركز، والمهندسة جيهان علام مدير إداري المركز

ويحاضر فيها الدكتور رمضان عبدالغني علي منصور الكاتب الأستاذ المساعد في الكيمياء الفيزيائية بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة، استشاري تقييم الأثر البيئي بوزارة البيئة المصرية،

استشاري معالجة مياه الصرف الصناعي.

وتشمل الدورة التعريف بمفهوم تقييم الأثر البيئي للمشروعات التنموية ، ومتى يتم، وكيف يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، مع توضيح اهداف تقييم الأثر البيئي، والإطار القانوني لتقييم الأثر البيئي، مع تصنيف المشروعات التنموية (الصناعية- السياحية - الزراعية - الإنشائية الخدمية مثل المدارس والجامعات والمستشفيات)، و متطلبات تصنيف تقييم الأثر البيئي، وعرض حالات تطبيقية من مشروعات تنموية مختلفة قام بها المدرب.

يهدف البرنامج التدريبى للتأهيل لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بمجال البيئة (تقييم الأثر البيئي - السجل البيئي - القياسات البيئية - التخلص من المخلفات...الخ)، ويهدف كذلك لتأهيل المتدربين ليصبحوا إخصائيين أو استشاريين تقييم الأثر البيئي بوزارة البيئة المصرية.

يقام البرنامج أونلاين لمدة 12 ساعة تدريبية، ويتم توفير المادة العلمية بصيغة power point ،

و الملاحق العلمية المتنوعة بصيغة pdf .