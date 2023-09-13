الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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العثور على ناجين تحت الأنقاض بالمغرب أصبح مستحيلًا (شاهد)

زلزال المغرب
زلزال المغرب

قال الدكتور عباس الوردي، الكاتب والباحث السياسي، إن عمليات إنقاذ ضحايا زلزال المغرب المدمر تتم على قدم وساق، ووصلنا للأيام الأخيرة حول إمكانية إخراج ناجين من تحت الأنقاض، ومن ثم هناك جهود وتداخلات بين مختلف القوات سواء الوطنية او العربية أو الأجنبية.

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عمليات التنقيب عن الضحايا

وأضاف “الوردي” خلال حواره عبر سكايب على قناة  “القاهرة الإخبارية” اليوم الأربعاء: “تعاون مشترك واندماج من أجل بناء جسر سواء كان بريا أو جويا بهدف تيسير عمليات التنقيب عن الضحايا مع إمكانية إيجاد ناجين تحت الأرض”، مشيرًا إلى أنه مر 3 أيام على الضحايا تحت الأنقاض، ومن ثم العثور على ناجيين تعد مسألة شبه منعدمة الآن.

انتشال الضحايا

وتابع: “هناك خريطة مركز لجميع المتدخلين المنقذين من أجل انتشال الضحايا من تحت الأنقاض ونقلها عبر الهليكوبتر، وكذلك جميع وسائل النقل المتاحة والمتوفرة”، لافتا إلى أن المساعدات التي تحتاجها المغرب متعددة خاصة اللوجيستية فضلا عن التداخلات في عمليات الإنقاذ لحماية الحياة الإنسانية.
 

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